Нацбанк сделал заявление о 89,9% фальшивых долларов в Беларуси

Что касается поддельных долларов, то в основном это фальшивые 50 и 100 долларов (72% и 27,2% соответственно), также были две фальшивые купюры номиналом 20 долларов. При этом десять фальшивых долларовых банкнот были из категории частичных подделок. То есть их изготовили из настоящих долларов, просто повысив номинал.