Нацбанк сделал заявление о 89,9% фальшивых долларов в Беларуси

В Национальном банке сказали, какая фальшивая валюта попадает на белорусский рынок.
Так, в первом полугодии в белорусских банках выявили 277 поддельных банкнот и одну фальшивую монету. Чаще всего в Беларуси встречаются фальшивые доллары США (89,9% фальшивок из всего числа).
При этом в сравнении с прошлым годом фальшивых 100-долларовых банкнот стало меньше на 21%, а поддельных 50-долларовых купюр — больше в 2,2 раза.
— Реже подделывают российские, белорусские рубли и евро — их доля составляет 6,1%, 0,4% и 3,6% соответственно, — прокомментировали в пресс-службе финрегулятора.
В целом в 2025-м фальшивой валюты в Беларуси стало меньше почти на 14%. Больше половины подделок обнаружили в минских банках. Но, вообще, поддельные купюры изымались в этом году уже в 36 населенных пунктах.
Что касается поддельных долларов, то в основном это фальшивые 50 и 100 долларов (72% и 27,2% соответственно), также были две фальшивые купюры номиналом 20 долларов. При этом десять фальшивых долларовых банкнот были из категории частичных подделок. То есть их изготовили из настоящих долларов, просто повысив номинал.
— К категории суперподделок относились шесть банкнот номиналом 100 долларов, — заявили в Нацбанке.
Фальшивые российские рубли это, в основном, банкноты номиналом 5000 рублей, также в Беларусь попали по одной фальшивой банкноте 1000 и 500 российских рублей.
Поддельными евро оказались банкноты номиналом 50 евро — шесть штук, и одна фальшивая банкнота 100 евро.
— Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок, — отметили в пресс-службе.
Также в банк принесли одну фальшивую купюру 20 белорусских рублей образца 2009 года. Ее изготовили без имитации элементов защиты.
