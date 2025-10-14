Путин поприветствовал участников «Российской энергетической недели — 2025»

Президент направил приветствие участникам и гостям форума.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2025», который пройдет в Москве с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул значение площадки для диалога между представителями бизнеса, науки, политики и экспертного сообщества из разных стран по актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
«И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик. А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке “Энергетической недели” свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты», — говорится в тексте приветствия. Оно опубликовано на сайте Кремля.
В рамках деловой программы запланированы дискуссии, круглые столы и пленарные заседания по вопросам устойчивого развития энергетики, международного сотрудничества, внедрения цифровых технологий и повышения эффективности топливно-энергетического комплекса. Ожидается подписание новых соглашений между российскими и зарубежными участниками, а также презентация перспективных разработок в энергетической сфере.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — один из наиболее значимых площадок в России для обсуждения актуальных вопросов развития глобального топливно-энергетического комплекса. В рамках мероприятия рассматриваются ключевые тенденции в отрасли, определяются приоритетные направления дальнейшего развития энергетического сектора, а также обсуждаются эффективные меры реагирования на современные вызовы. В работе форума традиционно принимают участие руководители государств и правительств, представители крупнейших мировых энергетических компаний, ведущие эксперты отрасли, а также представители СМИ.