В Омске цена на кофе побила исторический рекорд

Осенью 2025 года в Омске, как и по всей России, был зафиксирован исторический рекорд по цене килограмма растворимого кофе — 4006 рублей. Это стало следствием мирового неурожая, повышенного спроса на кофе и внешнеэкономических факторов, таких как введённые США пошлины и изменения в логистике поставок.
Основные страны-поставщики кофе, такие как Бразилия, Вьетнам и Колумбия, переживают катастрофические потери из-за природных катаклизмов. К тому же, цены на контейнерные перевозки также существенно выросли. Вслед за мировыми ценами, в России увеличились и розничные цены — чашка кофе в кафе теперь обходится в среднем в 250−400 рублей.
Ситуация на омском рынке кофе также отразилась на привычках потребителей: многие стали искать более дешёвые альтернативы или сокращать потребление напитка. Эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе этот кризис может изменить потребительские привычки, заставив россиян, включая омичей, переходить на более доступные заменители или вовсе отказаться от кофе.