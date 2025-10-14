В Омске цена на кофе побила исторический рекорд

Основные страны-поставщики кофе, такие как Бразилия, Вьетнам и Колумбия, переживают катастрофические потери из-за природных катаклизмов. К тому же, цены на контейнерные перевозки также существенно выросли. Вслед за мировыми ценами, в России увеличились и розничные цены — чашка кофе в кафе теперь обходится в среднем в 250−400 рублей.