Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 октября

Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане — 536,6 тенге, продажи — 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане — 621,8 тенге, продажи — 629,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,59 тенге, продажи — 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы — 538,5 тенге, продажи — 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы — 622,5 тенге, продажи — 627 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,57 тенге, продажи — 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 537,2 тенге, продажи — 540,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 621,7 тенге, продажи — 627,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,58 тенге, продажи — 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.