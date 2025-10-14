Ричмонд
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 октября 2025 года (на 11:10).

Источник: freepik

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане — 536,6 тенге, продажи — 542,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане — 621,8 тенге, продажи — 629,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,59 тенге, продажи — 6,75 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы — 538,5 тенге, продажи — 541,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы — 622,5 тенге, продажи — 627 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,57 тенге, продажи — 6,69 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 537,2 тенге, продажи — 540,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 621,7 тенге, продажи — 627,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,58 тенге, продажи — 6,65.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.