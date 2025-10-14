Ричмонд
Стоимость золота и серебра достигла исторических максимумов

Цена фьючерсов на золото и серебро с поставкой в декабре на бирже Comex превысила $4180 и $52 соответственно. Это следует из данных TradingView.

По состоянию на 7:57 мск стоимость золота достигала $4182,2 за унцию, стоимость серебра к 8:02 мск составила $52,36 за унцию.

Накануне стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4100 за унцию. Рост связывали с приостановкой работы федерального правительства США впервые почти за семь лет из-за непринятого бюджета на новый финансовый год.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР. Это вызвало резкое падение котировок на криптовалюты. Почти сразу после объявления Трампа биткойн потерял в стоимости около $6000, опустившись до $111 615. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $113 504 на бирже Binance, пишут Ведомости.

