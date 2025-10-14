На четырёх улицах в Ростове появятся новые платные парковочные места

Оплачиваемые парковочные места будут организованы по адресам: Катаева (нечётная сторона на отрезке от Будённовского до Островского); Черепахина (чётная сторона на участке от Островского до Будённовского); Шаумяна (нечётная сторона от Братского до Будённовского); Шаумяна (чётная сторона на отрезке от Газетного до Ворошиловского). Они начнут работать с 27 октября.