На четырёх улицах в Ростове появятся новые платные парковочные места

С 6 октября платные парковки начали работать на Чехова, Седова и Тургеневской.

Источник: РИА "Новости"

Новые платные парковочные зоны появятся на четырёх улицах Ростова. Об этом проинформировали в городском департаменте транспорта.

Оплачиваемые парковочные места будут организованы по адресам: Катаева (нечётная сторона на отрезке от Будённовского до Островского); Черепахина (чётная сторона на участке от Островского до Будённовского); Шаумяна (нечётная сторона от Братского до Будённовского); Шаумяна (чётная сторона на отрезке от Газетного до Ворошиловского). Они начнут работать с 27 октября.

Ранее сообщалось, что с 6 октября платные парковки также заработали на Чехова, Седова и Тургеневской.