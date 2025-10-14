Ричмонд
Власти одной страны для борьбы с алкоголизмом запланировали повышение акцизов

Великобритания изучает возможность ужесточения налогового бремени на алкогольную продукцию.

Великобритания изучает возможность ужесточения налогового бремени на алкогольную продукцию. Эта инициатива преследует цель улучшить общественное здоровье и стимулировать рост эффективности труда. Основанием для подобных мер стали данные исследования, согласно которым каждый третий житель страны в минувшем году пропускал работу по причине употребления спиртного.

Наиболее уязвимой категорией оказалась молодежь поколения Z, в скором времени составляющая основу трудовых ресурсов. Более 40% респондентов в этой группе подтвердили, что хотя бы раз брали отгул из-за последствий чрезмерного возлияния.

В качестве инструмента борьбы с алкоголизмом специалисты предлагают ужесточить фискальную политику. Речь идет о возобновлении опережающей инфляцию индексации акцизов и введении единых тарифов для напитков с идентичной долей спирта.

Однако реализация данной стратегии может встретить существенное противодействие. Увеличение сборов способно спровоцировать общественное негодование и усугубить положение сферы гостеприимства, которая уже сталкивается с непосильными налогами и растущими издержками. Не секрет, что действующие в Британии акцизы на алкоголь и без того являются одними из самых высоких в Европе.

Повышение налогов исторически не пользуется популярностью у населения, и в обозримом будущем стоит ожидать новых аналогичных инициатив. Часть из них будет встречена менее болезненно, однако другие предложения могут оказаться чрезмерно радикальными. Они будут восприняты как горькое пилюля, особенно с учетом уже существующего высокого уровня акцизов.

Не подлежит сомнению факт наличия серьезной проблемы. Работодателям необходимо обратить на это пристальное внимание. Без активного противодействия питейной культуре, приводящей к прогулам и падению производительности, компании рискуют достичь критической точки.

Правительству приходится иметь дело с суровой реальностью, и большая часть предлагаемых мер представляется слишком жесткой. Для их принятия властям пришлось бы быть «в стельку пьяными».

