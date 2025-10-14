Ричмонд
Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублей

13 октября Волгоградстат опубликовал обзор ключевых показателей коммунальных организаций, достигнутых на лето 2025 года.

По данным статистики, жители региона задолжали управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям кругленькую сумму в размере 15 млрд. рублей.

Долг населения перед УК на июнь 2025 года достиг отметки в 3,298 млрд рублей. Годом ранее он находился на уровне 3,1 млрд рублей.

Львиная доля задолженности приходится на графу «содержание жилого помещения». Но и сами коммунальные организации не торопятся рассчитываться по счетам. Их задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составила 382 млн рублей.

При этом, несмотря на многочисленные жилищно-коммунальные проблемы, нарекания жителей на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а подчас и вовсе их отсутствие, огромные штрафы, выписываемые контролирующими структурами, управляющие организации продолжают отчитываться о росте доходов. За январь-июнь организации заработали 6,3 млрд рублей (+12,3% к аналогичному периоду прошлого года). Расходы коммунальщиков составили 6,1 млрд рублей (+11%).

Рядовые граждане также скопили приличную задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями. По данным на июнь 2025 года, она превысила 11,6 млн рублей.