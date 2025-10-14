Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублей

При этом, несмотря на многочисленные жилищно-коммунальные проблемы, нарекания жителей на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а подчас и вовсе их отсутствие, огромные штрафы, выписываемые контролирующими структурами, управляющие организации продолжают отчитываться о росте доходов. За январь-июнь организации заработали 6,3 млрд рублей (+12,3% к аналогичному периоду прошлого года). Расходы коммунальщиков составили 6,1 млрд рублей (+11%).