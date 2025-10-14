Стало известно, сколько в РФ зарабатывают осужденные в системе ФСИН

Согласно информации ФСИН, заработок осужденных к принудительным работам в январе 2024 года составлял 32 тысячи рублей, тогда как годом ранее он равнялся 24 тысячам. Отмечается, что некоторые работники получают до 60 тысяч рублей. Вместе с тем в колониях оплата труда существенно ниже и находится в пределах 10−11 тысяч рублей.