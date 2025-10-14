Стало известно, сколько в РФ зарабатывают осужденные в системе ФСИН

Доходы лиц, привлеченных к труду в местах лишения свободы, в среднем по России достигли 33 тысяч рублей. Этот показатель демонстрирует значительный рост — на 125% — в сравнении с 2019 годом, когда он составлял лишь 14,7 тысячи рублей. Одновременно с этим производительность труда осужденных увеличилась на 84%.
Несмотря на позитивную динамику, сохраняется ряд системных трудностей. Основной проблемой называется низкая квалификация работников и их высокая текучесть. Предприятия, инвестируя в обучение, теряют подготовленные кадры после их освобождения, и весь процесс приходится начинать заново с новым сотрудником.
Дополнительными препятствиями выступают инфраструктурные и логистические ограничения. Бизнес не стремится размещать дорогостоящее оборудование на территории исправительных учреждений, а строгий внутренний распорядок осложняет соблюдение производственных графиков и организацию поставок. Существенную роль играют и законодательные барьеры, запрещающие заключенным занимать множество должностей.
Согласно информации ФСИН, заработок осужденных к принудительным работам в январе 2024 года составлял 32 тысячи рублей, тогда как годом ранее он равнялся 24 тысячам. Отмечается, что некоторые работники получают до 60 тысяч рублей. Вместе с тем в колониях оплата труда существенно ниже и находится в пределах 10−11 тысяч рублей.
Идея замещения трудовых мигрантов осужденными была выдвинута ранее. Подчеркивалось, что речь не идет о системе принудительного труда, а предполагается создание достойных условий, включая проживание в общежитиях или аренду жилья, а также получение конкурентной заработной платы. Эта инициатива получила поддержку в Министерстве юстиции. Экспертное сообщество также видит потенциал в использовании труда осужденных для компенсации кадрового дефицита.
