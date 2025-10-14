Правительство поможет ЦБ замедлить рост цен

«Если экономика будет развиваться по пути увеличения предложения, это сделает ситуацию более стабильной, и вероятность скачков цен станет меньше. Но это длительный процесс, эффект будет заметен не завтра. Кроме того, экономика предложения полностью не исключает высокой инфляции, если политика ЦБ при этом будет очень мягкой. Хотя, конечно, при развитии предложения на внутреннем рынке Банку России может быть легче сдерживать рост цен», — говорит экономист.