В Волгограде обновился автопарк ресурсоснабжающей компании

Как сообщает объединенный канал ресурсоснабжающих компаний Волгограда, в автопарк «Концессий водоснабжения» поступили 2 трактора с насосными навесными установками и автоцистерна для питьевой воды на базе автомобиля ГАЗон Next.
«Сама цистерна полностью изолирована от любого воздействия внешней среды. Внутренняя обшивка выполнена из нержавеющей стали, что позволяет сохранить качество воды», — подчеркнул Сергей Никонов, заместитель начальника автотранспортного цеха.
Труба наполнения-слива защищена от обмерзания, а стенки цистерны оснащены теплоизоляцией, что позволяет использовать ее круглый год. Безопасность персонала обеспечивают специальные поручни и площадка с противоскользящим покрытием.
Тракторы необходимы для проведения откачки воды, например, из колодцев. У этих машин высокая проходимость, а подключенная компактная водоотливная установка способна быстро откачивать воду.
Отметим, обновление транспортного парка является одним из важнейших условий продуктивной деятельности ресурсоснабжающей организации, так как скорость выполнения работ во многом зависит именно от техники. Так, в 2024 автотранспортный цех организации поступило 26 новых машин, в том числе илососы, автомобильный кран, краново-манипуляторная и гипохлораторная установки.