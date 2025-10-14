В Волгограде обновился автопарк ресурсоснабжающей компании

Отметим, обновление транспортного парка является одним из важнейших условий продуктивной деятельности ресурсоснабжающей организации, так как скорость выполнения работ во многом зависит именно от техники. Так, в 2024 автотранспортный цех организации поступило 26 новых машин, в том числе илососы, автомобильный кран, краново-манипуляторная и гипохлораторная установки.