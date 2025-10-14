Власти еще одного муниципалитета Южного Урала пожаловались на рост цен на бензин

«Рост цен на топливо наблюдается в целом по региону. Лидером по стоимости остается бензин АИ-98 — 82,27 рубля за литр, что на 36,8% выше показателей трехлетней давности. Бензин АИ-95 подорожал на 28,12% и сейчас стоит 61,15 рубля, АИ-92 — на 27,73%, до 55,82 рубля. Дизельное топливо за три года подорожало на 29,52% и продается по 70,06 рубля за литр. За последние три месяца сильнее всего выросли цены на марки АИ-92 и АИ-95 — более чем на 2 рубля», — пишет газета «Карталинская новь» со ссылкой на заместителя главы района по юридическим вопросам Наталью Максимовскую.