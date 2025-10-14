Ричмонд
Власти еще одного муниципалитета Южного Урала пожаловались на рост цен на бензин

Власти еще одного муниципалитета Челябинской области пожаловались на резкий рост цен на бензин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Обращение в региональное УФАС направила администрация Карталинского района.

На некоторых местных заправках стоимость литра АИ-95 достигала 81 рубля 20 копеек.

«Рост цен на топливо наблюдается в целом по региону. Лидером по стоимости остается бензин АИ-98 — 82,27 рубля за литр, что на 36,8% выше показателей трехлетней давности. Бензин АИ-95 подорожал на 28,12% и сейчас стоит 61,15 рубля, АИ-92 — на 27,73%, до 55,82 рубля. Дизельное топливо за три года подорожало на 29,52% и продается по 70,06 рубля за литр. За последние три месяца сильнее всего выросли цены на марки АИ-92 и АИ-95 — более чем на 2 рубля», — пишет газета «Карталинская новь» со ссылкой на заместителя главы района по юридическим вопросам Наталью Максимовскую.

Ранее администрация Озерска направила в Челябинское УФАС обращение, в котором говорится, что некоторые владельцы АЗС ведут «неправомерную ценовую политику на рынке топлива».