Франция высказалась против конфискации российских активов

Ранее сообщалось, что еврокомиссия так и не смогла разработать план по конфискации активов России, которые заморожены на Западе с 2022 года. Это связано с ее желанием продолжить получать доходы с этих активов в свой бюджет и страхом перед возможным крахом евро. При этом далеко не все страны поддерживают изъятие российских средств — против этого выступали Франция, Бельгия, Швейцария и банк Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ.