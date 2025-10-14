Более 84% семей Красноярского края довольны жилищными условиями

В Красноярском крае 84,3% семей не испытывают стесненности в жилье. Как пишут Gornovosti со ссылкой на данные Красноярскстата, определенные трудности отметили 13,3% домохозяйств, а серьезную нехватку пространства — лишь 2,4%.
Состояние своего жилья как отличное или хорошее оценили 58,4% жителей, удовлетворительным — 38,1%, плохим — 3,5%. Среди наиболее распространенных проблем жители края назвали уличный шум и загрязнение воздуха, громких соседей, а также плохое освещение во дворах и подъездах.
Ранее мы писали, что в рейтинге городов России по уровню зарплат Красноярск оказался на 35 месте. Если верить данным аналитиков, житель краевого центра в среднем получает 91,5 тысячу рублей «на руки».