Более 84% семей Красноярского края довольны жилищными условиями

Определенные трудности отметили 13,3% домохозяйств.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае 84,3% семей не испытывают стесненности в жилье. Как пишут Gornovosti со ссылкой на данные Красноярскстата, определенные трудности отметили 13,3% домохозяйств, а серьезную нехватку пространства — лишь 2,4%.

Состояние своего жилья как отличное или хорошее оценили 58,4% жителей, удовлетворительным — 38,1%, плохим — 3,5%. Среди наиболее распространенных проблем жители края назвали уличный шум и загрязнение воздуха, громких соседей, а также плохое освещение во дворах и подъездах.

Ранее мы писали, что в рейтинге городов России по уровню зарплат Красноярск оказался на 35 месте. Если верить данным аналитиков, житель краевого центра в среднем получает 91,5 тысячу рублей «на руки».