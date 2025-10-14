В Волгограде подорожал проезд

В городе в зависимости от способа оплаты действует сразу три цены. Дороже всего наличными: было 35 — стало 40 рублей. По оценкам транспортников, так платят шесть процентов пассажиров. Если приложить к валидатору банковскую карту, то спишут 38 рублей (вместо 32 в сентябре). Выгоднее всего пользоваться транспортной картой «Волна» по системе «Электронный кошелек»: здесь цена выросла с 26 до 32 рублей.
Для пассажиров, наиболее активно пользующихся общественным транспортом и выбирающих месячные тарифные планы, средняя стоимость поездки ниже. Так, в 1470 рублей обойдется безлимитный гражданский проездной на один вид транспорта. Согласно данным пресс-службы гордумы, в среднем такой пассажир совершает 60 поездок в месяц. И стоимость одной поездки для него составит 25 рублей.
Цена студенческого проездного определена в размере 1200 рублей, школьного — 350. Для лиц, имеющих право на социальную поддержку, предусмотрен тариф «Проездной (трамвай-троллейбус) — 45 поездок» за 750 рублей.
Стоимость ежемесячного проездного билета на все виды транспорта «Единый безлимитный» составляет 2300 рублей. На тарифном плане «120 минут» первая поездка на всех видах общественного транспорта будет стоить 34 рубля. В течение двух часов после первой транзакции пассажир может совершить неограниченное количество поездок, при этом стоимость каждой из них составит 13 рублей.
Предыдущий пересмотр тарифов был в августе 2024 года. Так что очередное подорожание радости у волгоградцев не вызвало. А профессор кафедры экономики и финансов филиала РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских и вовсе предложил необычное решение.
— Волгоград — один из самых длинных городов в России, и общественный транспорт в нем имеет стратегическое значение. Я понимаю, что растет стоимость содержания подвижного состава. Но у нас подорожание составило 20 процентов, что вдвое выше инфляции. Я искал обоснование, какие-то расчеты. Однако никаких публичных пояснений такому большому скачку цены не было, — рассказал «РГ» Бельских.
Власти все же объяснили подъем цен необходимостью сохранения комфортных тарифных планов для льготных категорий граждан. Впрочем, профессор Бельских указывает на несправедливое распределение, при котором одни по сути платят за других.
— Мера, конечно, вынужденная, — признает замруководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев. — Она вызвана ростом себестоимости содержания транспорта. Это и энергоносители, и необходимость повышения заработной платы в коллективах, и индексация цен. Мы надеемся, что для пассажиров повышение будет не очень ощутимо. Широкая линейка тарифных планов позволяет подобрать для себя оптимальный. При правильном подборе стоимость одной поездки будет в районе 20 — 25 рублей. Нужно свою логистику привязать к тарифным планам.
Чиновники и депутаты указывают на то, что стоимость проезда в Волгограде все равно одна из самых низких. Давайте посмотрим, как обстоит дело в соседних регионах. В Астрахани при оплате хоть банковской картой, хоть наличными с вас возьмут 45 рублей. Но по транспортной карте «Каспий» — от 29 до 33 рублей. В Ростове-на-Дону самый дешевый вариант — 34 рубля, наиболее дорогой — 39.