В Волгограде подорожал проезд

— Мера, конечно, вынужденная, — признает замруководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев. — Она вызвана ростом себестоимости содержания транспорта. Это и энергоносители, и необходимость повышения заработной платы в коллективах, и индексация цен. Мы надеемся, что для пассажиров повышение будет не очень ощутимо. Широкая линейка тарифных планов позволяет подобрать для себя оптимальный. При правильном подборе стоимость одной поездки будет в районе 20 — 25 рублей. Нужно свою логистику привязать к тарифным планам.