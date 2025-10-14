Ричмонд
ШОС предоставили статус Наблюдателя при СНГ — что это дает

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ШОС предоставили статус Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Sputnik

Решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств принято 10 октября 2025 года в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

говорится в сообщении

Как отмечалось, особый интерес Шанхайская организация сотрудничества проявляет к взаимодействию:

  • в области противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной и транснациональной преступности;
  • в сфере расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Все эти направления определены в Меморандуме о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Исполнительным комитетом СНГ, подписанном 12 апреля 2005-го.

Предоставление ШОС статуса Наблюдателя при СНГ свидетельствует о близости целей и принципов обеих организаций, а также об общности их позиций по ключевым вопросам международной повестки. Оба объединения привержены равному и полному соблюдению общепризнанных принципов и норм международного права.

говорится в сообщении

По приглашению председательствующей стороны Наблюдатель сможет принимать участие и выступать на заседаниях высших и отраслевых органов Содружества, не участвуя лишь в обсуждении и принятии ими решений.

Статус также предполагает расширение взаимодействия между постоянно действующими исполнительными структурами обеих организаций.

В целом это позволит еще активнее развивать взаимовыгодное сотрудничество ШОС и СНГ, добавили в пресс-службе Исполкома Содружества.

