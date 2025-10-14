Депутаты Горсовета утвердили корректировку городского бюджета.

Отметим, что корректировка затрагивает все 14 муниципальных программ. Например, в этом году дополнительное финансирование сферы образования составит около 137 млн рублей, а на развитие ЖКХ и дорожного комплекса направят более 542 млн. Кроме того, в ближайшие 2 года из бюджета планируется выделить около 7 млрд рублей на подготовку Красноярска к 400-летнему юбилею.