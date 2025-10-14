Депутаты Горсовета утвердили корректировку городского бюджета.

Депутаты красноярского Горсовета утвердили корректировку городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Согласно основным параметрам, в этом году доходы Красноярска увеличиваются более чем на 1,1 млрд рублей и составят более 70 млрд. Расходная часть также возрастает на 137 млрд рублей и составит 72,7 млрд. За счет уменьшения на 1 млрд рублей дефицит бюджета достигает 2,6 млрд.
Отметим, что корректировка затрагивает все 14 муниципальных программ. Например, в этом году дополнительное финансирование сферы образования составит около 137 млн рублей, а на развитие ЖКХ и дорожного комплекса направят более 542 млн. Кроме того, в ближайшие 2 года из бюджета планируется выделить около 7 млрд рублей на подготовку Красноярска к 400-летнему юбилею.
Также в бюджете заложено около 2 млрд рублей на исполнение протокольного решения городского Совета. В данном случае средства пойдут на дороги, благоустройство и другие сферы.