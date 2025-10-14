В 14 омских маршрутках поднимут цену на проезд

Крупнейший частный перевозчик Омска, СРО «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна, планирует повысить тарифы на проезд в маршрутках с 1 ноября. Повышение коснётся 14 городских маршрутов, включая 12 маршруток «Газель» и два автобуса малого класса, сообщает «Омск-информ».