В 14 омских маршрутках поднимут цену на проезд

Крупнейший частный перевозчик Омска, СРО «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна, планирует повысить тарифы на проезд в маршрутках с 1 ноября. Повышение коснётся 14 городских маршрутов, включая 12 маршруток «Газель» и два автобуса малого класса, сообщает «Омск-информ».
Согласно новым тарифам, за проезд по карте пассажирам придётся заплатить 50 рублей на следующих маршрутах:
№ 424 (пос. Николаевка — ул. Взлётная) № 222 (МСЧ-9 — Онкодиспансер) № 353 (ТЦ «Лента» — пос. Дальний) № 305 (ул. Стрельникова — ул. Авиагородок) № 421 (ДП-9 — пос. Николаевка) № 394 (ул. Стрельникова — пос. Мелиораторов) № 386 (мкр. Амурский-2 — СМУ «Общепит») № 425 (ул. Стрельникова — ОНПЗ) № 409 (мкр. Рябиновка — ул. Труда) № 68 (МСЧ-9 — Сады «Заря-2») № 399 (1-я Кожевенная — Оптовый рынок) № 350 (Карьер — пос. Степной).
Кроме того, повышение затронет автобусы малого класса:
№ 359 (пос. Чкаловский — Кирпичный завод) № 323 (ул. В. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная).
При этом плата за проезд наличными останется прежней — 45 рублей.