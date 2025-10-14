60 миллионов рублей выделили на уборку снега в Комсомольске

Для борьбы с гололедом заготовлены противогололедные материалы. На складах уже находится 13 тонн соли, а на этой неделе поступит еще восемь тонн. В прошлом году на эти цели было израсходовано 22 тонны соли. Песок также запасен в достаточном количестве.