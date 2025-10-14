60 миллионов рублей выделили на уборку снега в Комсомольске

Власти Комсомольска-на-Амуре начали подготовку к зимнему сезону. На уборку улиц от снега из бюджета выделено 60 миллионов рублей. Работы будут вести как муниципальные предприятия, так и привлеченные подрядчики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В распоряжении коммунальных служб имеется 60 единиц техники, включая 12 самосвалов для вывоза снега, грейдеры, многофункциональные машины и погрузчики. Все они готовы к работе. Как пояснили в управлении, пока нет возможности увеличить парк техники из-за ее высокой стоимости, но в случае сильных снегопадов будут дополнительно привлекаться машины сторонних организаций.
Уборка будет проводиться по приоритетному принципу. В начале снегопада на улицы выйдет легкая техника для патрулирования — до 12 машин одновременно. В первую очередь они обеспечат проезд по основным магистралям, где движется общественный транспорт и наибольший поток автомобилей. Затем техника постепенно перейдет на второстепенные улицы.
Для борьбы с гололедом заготовлены противогололедные материалы. На складах уже находится 13 тонн соли, а на этой неделе поступит еще восемь тонн. В прошлом году на эти цели было израсходовано 22 тонны соли. Песок также запасен в достаточном количестве.
Часть контрактов с подрядчиками уже заключена, остальные находятся в стадии оформления. Специалисты управления дорожной деятельности будут контролировать качество уборки снега на городских улицах.