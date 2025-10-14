В Омской области за неделю подорожали яйца и гречка

С 29 сентября по 6 октября в Омской области зафиксировано повышение цен на ряд продуктов. По данным сервиса «Ай Мониторинг», в этот период подорожали куриные яйца и гречневая крупа.
Стоимость десятка яиц увеличилась на 2,49 рубля, теперь он стоит 80,38 рубля. Также выросла цена на гречку: килограмм подорожал на 0,92 рубля, и теперь его стоимость составляет 52,17 рубля.
Добавим, что по данным Омскстата в сентябре 2025 года средний уровень цен в Омской области уменьшился на 0,2% по сравнению с августом. Также на 0,2% снизились цены на продукты питания.
В сентябре особенно ощутимо подешевела плодоовощная продукция: морковь на 35%, картофель — на 29%, свежая белокочанная капуста — на 27%, свёкла — почти на 23%, репчатый лук — на 21%, яблоки — на 10%.
Также аналитики отмечают снижение цен на консервированный зелёный горошек (на 7%), оливковое масло (на 4%) и мясо птицы (на 2%).