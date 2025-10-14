Ричмонд
В Самарской области больше всего готовы платить геодезистам, технологам и инженерам

В Самарской области в третьем квартале 2025 года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами были геодезисты, технологи и инженеры, выяснили аналитики «Авито Работы».

Источник: Коммерсантъ

Геодезистам в среднем предлагали 205 189 ₽ в месяц, технологам — 98 551 ₽, а инженерам — 93 917 ₽

«Геодезисты востребованы на фоне масштабных инфраструктурных проектов и строительства, аналитики — из-за цифровизации бизнеса и необходимости работать с данными», — поясняет Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

При этом самыми востребованными на рынки труда оказались менеджеры по продажам. Таким специалистам предлагали 93 326 ₽ в месяц, но фактический доход зависит от процентов с продаж и редко привязан к окладу. На втором месте — инженеры, на третьем бухгалтеры — в среднем кандидаты могли рассчитывать на 60 583 ₽ при условии полной занятости.