Мингорисполком назвал самые частые жалобы на ЖКХ в службу 115

Контакт-центр сказал, зачем минчане звонят на номер 115 чаще всего.

Источник: Комсомольская правда

В контакт-центре Мингорисполкома назвали самые частые жалобы минчан на ЖКХ, сообщили на СТВ.

По словам начальника отдела информационно-сервисного обслуживания управления контакт-центра Центра информационных технологий Мингорисполкома Виталины Долапчи, жители Минска активно обращаются в службу 115.бел.

— В основном вопросы касаются водоснабжения и электроснабжения, — пояснила она.

Также на 115.бел минчане пишут по вопросам благоустройства, уборки мест общего пользования, обрезки ветвей деревьев.

— В топе вопросов — санитарное содержание, водоснабжение, электроснабжение, — подытожила представитель контакт-центра.

Горячим периодом по числу обращений Долапчи назвала сезон подключения жилфонда к отоплению, когда поступило большое количество обращений. Звонили в основном минчане, которые не могли самостоятельно найти график подачи тепла.

— Не все жители Минска являются пользователями нашего мобильного приложения либо интернет-портала, и находят эту информацию, поэтому и поступают звонки, — резюмировала она.

