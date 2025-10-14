Региональные операторы ТКО обновили парк спецтехники

Новые мусоровозы уже распределены по ключевым направлениям: два будут обслуживать контейнерные площадки Иркутска, два — Ангарска, по одному — Тулуна и Зимы. Для северных территорий области компания «Северный региональный оператор ТКО» пополнила автопарк восемью большегрузными машинами. Это важный шаг для обеспечения стабильного вывоза отходов в районах с сложной логистикой, подчеркивает пресс-служба облправительства.