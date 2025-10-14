Региональные операторы ТКО обновили парк спецтехники

Автопарки региональных операторов «РТ-НЭО Иркутск» и «Северный региональный оператор ТКО» пополнились новой большегрузной техникой. Компания «РТ-НЭО Иркутск» получила шесть современных мусоровозов, и до конца года ожидается поставка еще 11 единиц новой техники. Это позволит оптимизировать маршруты, повысить эффективность работы и расширить охват обслуживаемых населенных пунктов.
Новые мусоровозы уже распределены по ключевым направлениям: два будут обслуживать контейнерные площадки Иркутска, два — Ангарска, по одному — Тулуна и Зимы. Для северных территорий области компания «Северный региональный оператор ТКО» пополнила автопарк восемью большегрузными машинами. Это важный шаг для обеспечения стабильного вывоза отходов в районах с сложной логистикой, подчеркивает пресс-служба облправительства.
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова отметила, что пополнение автопарков региональных операторов улучшает качество жизни и снижает экологическую нагрузку. Новая техника минимизирует простои и выстраивает более эффективные маршруты, особенно для отдаленных территорий.
В Иркутской области разработан план мероприятий по обеспечению специализированной техникой для вывоза ТКО до 2028 года по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Документ утвержден губернатором Игорем Кобзевым. Реализация плана проводится совместно с АО «Росагролизинг» и АО «СберЛизинг». Обновления на 2025 год выполнены в полном объеме.