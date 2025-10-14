Меньше сырой нефти начал продавать Казахстан

По его данным, показатели оптовой торговли в стране выросли.
В структуре отрасли оптовая торговля занимает 66,4. Ее объем составил более 35,1 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Министр уточнил, что основной рост обеспечили сырьевые непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, доля которых занимает порядка 82%.
«При этом отмечается незначительное сокращение в сентябре объемов реализации сырой нефти и природного газа. Но эти объемы будут восполнены в следующих месяцах», — заключил Шаккалиев.