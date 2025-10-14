Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС находится в финальной стадии подготовки

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Пакет поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза находится в финальной стадии подготовки. Об этом заявил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Руслан Давыдов, выступая на мероприятии «Евразийский логистический день», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Источник: БЕЛТА

«Внедрение навигационных пломб, реализация соглашения о единой системе таможенного транзита — важные шаги, которые будут способствовать развитию перевозок по территории Евразийского экономического союза», — подчеркнул министр ЕЭК.

Руслан Давыдов рассказал, что находящийся в финальной стадии подготовки пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС отражает предложения бизнес-сообщества и содержит нормы для повышения логистического потенциала ЕАЭС. Среди них — отмена декларирования контейнеров, расширение применения электронных документов, регулирование каботажных и контрейлерных перевозок.

Министр ЕЭК обратил внимание на важность развития пограничной инфраструктуры для транзитной привлекательности союза и работы комиссии по формированию единых обязательных требований к обустройству и оснащению пунктов пропуска.

«Использование цифровых технологий в пунктах пропуска позволяет быстро обрабатывать информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу и значительно повышать объемы такого перемещения за счет сокращения времени контрольных процедур. Учитывая важность этой работы, развитие скоординированного развития пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС заложено и в план по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС», — подчеркнул он.