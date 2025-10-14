Пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС находится в финальной стадии подготовки

«Использование цифровых технологий в пунктах пропуска позволяет быстро обрабатывать информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу и значительно повышать объемы такого перемещения за счет сокращения времени контрольных процедур. Учитывая важность этой работы, развитие скоординированного развития пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС заложено и в план по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС», — подчеркнул он.