Пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС находится в финальной стадии подготовки

«Внедрение навигационных пломб, реализация соглашения о единой системе таможенного транзита — важные шаги, которые будут способствовать развитию перевозок по территории Евразийского экономического союза», — подчеркнул министр ЕЭК.
Руслан Давыдов рассказал, что находящийся в финальной стадии подготовки пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС отражает предложения бизнес-сообщества и содержит нормы для повышения логистического потенциала ЕАЭС. Среди них — отмена декларирования контейнеров, расширение применения электронных документов, регулирование каботажных и контрейлерных перевозок.
Министр ЕЭК обратил внимание на важность развития пограничной инфраструктуры для транзитной привлекательности союза и работы комиссии по формированию единых обязательных требований к обустройству и оснащению пунктов пропуска.
«Использование цифровых технологий в пунктах пропуска позволяет быстро обрабатывать информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу и значительно повышать объемы такого перемещения за счет сокращения времени контрольных процедур. Учитывая важность этой работы, развитие скоординированного развития пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС заложено и в план по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС», — подчеркнул он.