МУГИСО через суд потребовало изъять недостроенный бизнес-центр «Бриг»

Еще в 2024 году администрация Екатеринбурга согласовала проект межевания квартала за Основинским парком, где располагается недострой. На этом месте возведут жилой квартал на 44 тысячи квадратных метров и детский сад. Торги по комплексному развитию территорий еще в 2023 году выиграл застройщик «Самолет».