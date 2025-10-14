МУГИСО через суд потребовало изъять недостроенный бизнес-центр «Бриг»

Арбитражный суд Свердловской области принял в работу иск министерства по управлению государственным имуществом региона. Оно требует изъять крупный недостроенный бизнес-центр «Бриг» в Екатеринбурге на улице Вавилова. Здание принадлежит учредителям «ЦСР Групп». Предварительное заседание по этому делу пройдет 27 октября.
МУГИСО в своем иске требует изъять крупный недострой и выставить его на торги.
Еще в 2024 году администрация Екатеринбурга согласовала проект межевания квартала за Основинским парком, где располагается недострой. На этом месте возведут жилой квартал на 44 тысячи квадратных метров и детский сад. Торги по комплексному развитию территорий еще в 2023 году выиграл застройщик «Самолет».
Позднее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии участка и здания, но собственники «ЦСР Групп» отказались от добровольно отдавать имущество.