В Новосибирске 16 октября выйдет на линию новый поезд метро «Ермак»

Поезд модели «Ермак» создан специально для новосибирского метро и предназначен для замены вагонов предыдущего поколения, срок службы которых подошел к концу. Первый состав прибыл в город 31 августа 2025 года и прошел все необходимые пусконаладочные работы перед выходом на линию.