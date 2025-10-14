Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске 16 октября выйдет на линию новый поезд метро «Ермак»

Поезд был создан специально для новосибирского метро.

Источник: Telegram-канал Максима Кудрявцева

В четверг, 16 октября, на линии Новосибирского метрополитена начнет курсировать новый поезд «Ермак». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Поезд модели «Ермак» создан специально для новосибирского метро и предназначен для замены вагонов предыдущего поколения, срок службы которых подошел к концу. Первый состав прибыл в город 31 августа 2025 года и прошел все необходимые пусконаладочные работы перед выходом на линию.

Торжественная церемония начнется в 11:50 в электродепо «Ельцовское» по адресу: улица Дуси Ковальчук, 18/1а. Новый подвижной состав обеспечит более комфортные и безопасные поездки для пассажиров.