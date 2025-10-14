В Новосибирске 16 октября выйдет на линию новый поезд метро «Ермак»

В четверг, 16 октября, на линии Новосибирского метрополитена начнет курсировать новый поезд «Ермак». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Поезд модели «Ермак» создан специально для новосибирского метро и предназначен для замены вагонов предыдущего поколения, срок службы которых подошел к концу. Первый состав прибыл в город 31 августа 2025 года и прошел все необходимые пусконаладочные работы перед выходом на линию.
Торжественная церемония начнется в 11:50 в электродепо «Ельцовское» по адресу: улица Дуси Ковальчук, 18/1а. Новый подвижной состав обеспечит более комфортные и безопасные поездки для пассажиров.