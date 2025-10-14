В Самарской области объем рынка фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

«Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит — открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития», — говорит руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.