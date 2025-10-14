Отопительный сезон стартовал в 15 городах и районах Ростовской области

По словам замгубернатора Владимира Ревенко, в целом города и районы к старту отопительного сезона готовы, а риски по своевременной подаче тепла сохраняются только в Зернограде и Таганроге. Губернатор Юрий Слюсарь поручил контролировать завершение всех работ в этих городах.