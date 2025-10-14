Ричмонд
Отопительный сезон стартовал в 15 городах и районах Ростовской области

Тепло поступает в дома и соцучреждения на востоке, западе и центре региона с 13 октября.

В донском регионе отопительный сезон стартовал в 15 муниципалитетах. Тепло уже поступает в дома и соцучреждения Волгодонска, Боковского, Верхнедонского, Зимовниковского, Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Морозовского, Неклиновского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Чертковского и Шолоховского районов.

В конце прошлой недели подачу тепла начали на севере региона, а с 13 октября отопление заработало на востоке, западе, а также в центральной части Ростовской области.

Уточняется, что в первую очередь начинают обогреваться объекты социальной сферы. В многоквартирные дома тепло начнёт поступать после того, как средняя суточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не будет превышать восьми градусов. Начало отопительного сезона определяется решениями городских властей.

По словам замгубернатора Владимира Ревенко, в целом города и районы к старту отопительного сезона готовы, а риски по своевременной подаче тепла сохраняются только в Зернограде и Таганроге. Губернатор Юрий Слюсарь поручил контролировать завершение всех работ в этих городах.

«Для приведения в нормативное состояние котельных и теплосетей нужно использовать все возможные финансовые инструменты», — поставил задачу главам муниципалитетов глава региона.

