Минэкономики Татарстана: в 2026 году ВРП республики вырастет на 2 процента

Татарстан планирует сохранить темпы экономического роста за счет расширения промышленного потенциала, модернизации предприятий и привлечения инвестиций через особые экономические зоны и территории опережающего развития, пишет ИА «Татар-информ».
По прогнозу ВРП в следующем году ожидается на уровне более 5,7 трлн рублей.
В Государственном Совете Татарстана стартовало обсуждение проекта республиканского бюджета на 2026 год, а также прогноза социально-экономического развития региона на предстоящие три года. Документ представил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.
По его словам, в следующем году валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана ожидается на уровне более 5,7 трлн рублей, что соответствует росту на 2,1% в сопоставимых ценах по отношению к 2025 году. В 2027 году показатель увеличится на 2,3%, а в 2028 году — на 2,4%.
«Важнейшими факторами выполнения прогноза являются обеспечение бесперебойной работы предприятий и их дальнейшее развитие с учетом реализации инвестиционных проектов, расширения рынков сбыта, технологического развития, повышения производительности труда, от которых в конечном итоге зависят финансовые результаты предприятий и организаций и соответственно поступления в бюджет», — заявил Пелевин.
Промышленность остается ключевым драйвером экономики.
Замминистра подчеркнул, что промышленность традиционно занимает наибольший удельный вес в структуре экономики республики. Согласно прогнозу, объем промышленного производства в 2026 году составит около 5,9 трлн рублей, что на 1,7% выше, чем в текущем году.
В дальнейшем динамика роста сохранится: в 2027 году промышленный выпуск увеличится до 6,2 трлн рублей (+2%), а в 2028-м — до 6,6 трлн рублей (+2,2%).
Строительство и сельское хозяйство сохранят стабильный рост.
В строительной отрасли в ближайшие три года прогнозируется устойчивое развитие. Объем выполненных работ будет находиться в диапазоне 100,8−101,5%, а уже в 2026 году строительно-монтажные работы в республике оцениваются более чем в 1 трлн рублей.
Не отстаёт и агропромышленный комплекс (АПК). В 2026 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 1,5% к уровню текущего года, достигнув 363 млрд рублей.
По его словам, позитивная динамика в сельском хозяйстве будет обеспечена модернизацией производств, повышением урожайности, внедрением современных технологий и расширением господдержки фермеров.
Потребительский рынок: рост розницы и туризма.
Экономический прогноз также предусматривает умеренное увеличение потребительской активности населения.
«Оборот розничной торговли в условиях роста денежных доходов населения, замедления темпов инфляции, а также планируемого увеличения туристского потока прогнозируется на уровне 102,8−103,1%», — подчеркнул первый замминистра экономики.
По оценкам ведомства, на динамику потребительского рынка продолжат влиять факторы внутреннего спроса, развитие электронной коммерции и повышение привлекательности региона для туристов.
От резидентов ОЭЗ ожидают дополнительных инвестиций инвестиций.
В 2025 году объем инвестиций в основной капитал Татарстана оценивается более чем в 1,6 трлн рублей, что на 3,8% выше, чем годом ранее. По прогнозам, в 2026 году сумма инвестиций превысит 1,7 трлн рублей, в 2027 году — 1,8 трлн рублей, а к 2028 году — 1,9 трлн рублей.
Пелевин отметил, что важным источником дополнительных вложений станет особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая долина», созданная в июле в Заинском районе.
«Реализация инвестпроектов резидентов позволит в текущем и следующем году привлечь дополнительно более 40 млрд рублей», — заметил Пелевин.
Кроме того, развиваются и действующие ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», где общий объем инвестиций резидентов превысил 489 млрд рублей.
На рост инвестиционной активности оказывают влияние и территории опережающего развития (ТОР). Сегодня в пяти ТОР — «Нижнекамск», «Набережные Челны», «Чистополь», «Зеленодольск» и «Менделеевск» — работают 147 резидентов, которые уже вложили свыше 86 млрд рублей. В 2026 году ожидаются новые поступления инвестиций во все пять ТОР в общем объеме более 67 млрд рублей.
Малый бизнес укрепляет позиции, безработица остаётся минимальной.
Как отметил Олег Пелевин, малое и среднее предпринимательство (МСП) остается одной из ключевых опор экономики Татарстана. С начала 2025 года представители МСП получили 38 млрд рублей государственной поддержки. К концу года количество предпринимателей приблизится к 183 тыс., а в 2026 году достигнет 186 тыс.
Регион также демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы — всего 3,3 тыс. человек, что является одним из лучших показателей среди российских регионов.