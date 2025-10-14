Минэкономики Татарстана: в 2026 году ВРП республики вырастет на 2 процента

По его словам, в следующем году валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана ожидается на уровне более 5,7 трлн рублей, что соответствует росту на 2,1% в сопоставимых ценах по отношению к 2025 году. В 2027 году показатель увеличится на 2,3%, а в 2028 году — на 2,4%.