Большой задел для совместной работы. Сотрудничество в банковской сфере с Узбекистаном рассмотрели в Нацбанке

«Всегда рады видеть друзей из Узбекистана, потому что каждая встреча полезна и делает нас на шаг ближе к достижению общих целей — развитию и процветанию наших государств и народов. Мы видим на всех уровнях интенсификацию взаимодействия, устойчивый рост связей в экономической, политической, культурной, гуманитарной областях. Банковская система тоже не отстает от общего тренда. Мы активно работаем на обеспечение главной цели», — сказал Роман Головченко.