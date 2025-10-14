Большой задел для совместной работы. Сотрудничество в банковской сфере с Узбекистаном рассмотрели в Нацбанке

«Всегда рады видеть друзей из Узбекистана, потому что каждая встреча полезна и делает нас на шаг ближе к достижению общих целей — развитию и процветанию наших государств и народов. Мы видим на всех уровнях интенсификацию взаимодействия, устойчивый рост связей в экономической, политической, культурной, гуманитарной областях. Банковская система тоже не отстает от общего тренда. Мы активно работаем на обеспечение главной цели», — сказал Роман Головченко.
Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между банками двух стран, возможности для его дальнейшего расширения. Рассматривались различные формы финансирования, в том числе в части поддержки экспорта субъектов хозяйствования, оказания услуг лизинговых организаций, перспективы реализации совместных проектов.
«Банки активно ведут совместную работу и помогают своим клиентам. В современной экономике сложно обойтись без привлечения банковских инструментов финансирования поставок. Задействованы различные каналы», — отметил Роман Головченко, добавив, что видит дополнительные возможности для развития как белорусского экспорта в Узбекистан, так и узбекского экспорта в Беларусь.
Одной из важных сфер для устойчивого экономического сотрудничества глава Нацбанка назвал производственную и технологическую кооперацию. Особое внимание — интенсификации поставок сельскохозяйственной техники и оборудования. «С учетом огромного экономического потенциала Узбекистана и интенсивного роста сельскохозяйственного производства здесь есть большой задел по совместной работе», — сказал Роман Головченко.
Илхом Норкулов отметил, что отношения между двумя странами традиционно развиваются в духе взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. «Благодаря личным, теплым и доверительным отношениям двух лидеров узбекско-белорусское сотрудничество вышло на качественно новый уровень, охватывающий широкий спектр направлений — от торговли, промышленной кооперации до сельского хозяйства, образования, гуманитарных обменов. Экономика Узбекистана, как и в предыдущие годы, растет стабильными темпами. У нас есть все фундаментальные основы для развития торговых отношений с Беларусью», — сказал Илхом Норкулов.
Он отметил эффективное сотрудничество в банковской сфере. Нынешний визит, который организован в развитие ранее достигнутых договоренностей, направлен на решение актуальных вопросов двусторонней повестки.