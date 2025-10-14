1776 молодых мам в Волгоградской области получили дополнительное пособие

Напомним, по инициативе губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки семей с детьми. Например, у граждан есть возможность обратиться в семейные МФЦ и семейно-консультативные пункты. С учетом предложений граждан система механизмов постоянно совершенствуется. С 2025 года студенткам очной формы обучения, которые встали на учет по беременности с 1 января 2025 года. предоставляется единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. А для многодетных молодых родителей ввели единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей: ее получили уже более 1,1 тыс. волгоградских семей.