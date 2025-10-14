1776 молодых мам в Волгоградской области получили дополнительное пособие

Как сообщает администрация Волгоградской области, в 2025 году 1776 женщин в возрасте до 24 лет включительно получили единовременную выплату за рождение первенца.
На данный вид поддержки могут рассчитывать жительницы Волгоградской области с постоянной пропиской на территории региона и родившие первого ребенка до 24 лет. В текущем году сумма выплаты составляет 63,6 тыс. рублей. Подать заявление можно в центре социальной защиты населения или в МФЦ. Подробную консультацию граждане могут получить по номеру горячей линии 8−800−100−00−01.
Кроме того, в Волгоградской области недавно в 43 социальных учреждениях прошли более 100 тематических мероприятий ко Дню беременных. Региональная акция реализуется с 2022 года в рамках проекта ВСЕМБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Месяц укрепления семейных ценностей «Все начинается с семьи» проходит в Волгоградской области ежегодно. Информационная и просветительская работа направлена на достижение целей нацпроекта «Семья».
Отметим, в будущем и молодые мамы могут в любое время обратиться за помощью в центры социального обслуживания. Для поддержки женщин работает анонимная горячая линия: 8−800−100−48−77.
Напомним, по инициативе губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки семей с детьми. Например, у граждан есть возможность обратиться в семейные МФЦ и семейно-консультативные пункты. С учетом предложений граждан система механизмов постоянно совершенствуется. С 2025 года студенткам очной формы обучения, которые встали на учет по беременности с 1 января 2025 года. предоставляется единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. А для многодетных молодых родителей ввели единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей: ее получили уже более 1,1 тыс. волгоградских семей.