В Красноярске ограничили точечную застройку

В Красноярске внесли изменения в Правила землепользования и застройки, ограничивающие так называемую точечную застройку. За изменения проголосовали депутаты горсовета на сессии 14 октября.
Поправки касаются установления минимального размера площади территории в 5 га, которая может быть освоена в рамках договора КРТ по инициативе правообладателей. Говоря проще, застройщик теперь не сможет возвести «свечку» в уже построенном квартале.
Теперь, уверены депутаты, действующее законодательство позволит возводить новые микрорайоны в едином архитектурном стиле с развитой инфраструктурой.