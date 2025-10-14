Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ограничили точечную застройку

Соответствующие изменения приняли в Правила землепользования и застройки.

Источник: AP 2024

В Красноярске внесли изменения в Правила землепользования и застройки, ограничивающие так называемую точечную застройку. За изменения проголосовали депутаты горсовета на сессии 14 октября.

Поправки касаются установления минимального размера площади территории в 5 га, которая может быть освоена в рамках договора КРТ по инициативе правообладателей. Говоря проще, застройщик теперь не сможет возвести «свечку» в уже построенном квартале.

Теперь, уверены депутаты, действующее законодательство позволит возводить новые микрорайоны в едином архитектурном стиле с развитой инфраструктурой.