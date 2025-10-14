Ричмонд
Скандальная УК лишилась права обслуживать сотни челябинских домов

В Челябинской области у УК «УКИКО» забрали все 546 домов, которые находились под управлением организации. Такое решение приняла региональная Госжилинспекция.

Причины — выявленные по результатам проверок многочисленные нарушения лицензионных требований, штрафы, а также факты неисполнения законных предписаний. В органы местного самоуправления направили информацию об исключении домов из реестра лицензий для определения новых управляющих компаний.

Также жителям напомнили, что собственники могут сами выбрать новую УК или иной способ управления многоквартирными домами.

Неделю назад УФАС завело дела в отношении организаторов конкурсов, по результатам которых «УКИКО» получило под управление дома в Челябинске, Миассе, Коркино, Златоусте и Карталах. Компания участвовала в закупках, имея неоплаченные штрафы. Гендиректор «УКИКО» Виктор Старокожев находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.