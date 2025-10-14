Скандальная УК лишилась права обслуживать сотни челябинских домов

Причины — выявленные по результатам проверок многочисленные нарушения лицензионных требований, штрафы, а также факты неисполнения законных предписаний. В органы местного самоуправления направили информацию об исключении домов из реестра лицензий для определения новых управляющих компаний.
Также жителям напомнили, что собственники могут сами выбрать новую УК или иной способ управления многоквартирными домами.
Неделю назад УФАС завело дела в отношении организаторов конкурсов, по результатам которых «УКИКО» получило под управление дома в Челябинске, Миассе, Коркино, Златоусте и Карталах. Компания участвовала в закупках, имея неоплаченные штрафы. Гендиректор «УКИКО» Виктор Старокожев находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.