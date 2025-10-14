Скандальная УК лишилась права обслуживать сотни челябинских домов

Неделю назад УФАС завело дела в отношении организаторов конкурсов, по результатам которых «УКИКО» получило под управление дома в Челябинске, Миассе, Коркино, Златоусте и Карталах. Компания участвовала в закупках, имея неоплаченные штрафы. Гендиректор «УКИКО» Виктор Старокожев находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.