Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

95-й по цене дизеля. Сколько стоит топливо на АЗС Калининграда

Где выгоднее заправляться в середине октября.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде продолжается рост цен на бензин. Где выгоднее всего заправиться во вторник, 14 октября, разузнал «Клопс».

Стоимость топлива на АЗС сильно разнится.

  1. На «Лукойле» бензин марки АИ-92 продаётся за 64,61 ₽/л,
  2. на «Р&Н-Ойл» — 68,99 ₽/л,
  3. на «Сургутнефтегазе» и «Балтнефти» — по 64,30 ₽/л.

Стоимость 95-го тоже разная. Дешевле всего на «Сургутнефтегазе» (68,10 ₽/л), дороже — на «Р&Н-Ойл»: 73,49 рубля за литр. Бензин на этой заправке практически сравнялся по цене с дизельным топливом. Самая доступная солярка — у «Балтнефти» и «Сургутнефтегаза» — 73 рубля за литр, дороже на «Лукойле» — 74,95 ₽/л.

Читатели сообщают, что некоторые АЗС фиксируют цены. Например, на «Сургутнефтегазе» они не менялись с 4 октября.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше