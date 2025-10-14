95-й по цене дизеля. Сколько стоит топливо на АЗС Калининграда

В Калининграде продолжается рост цен на бензин. Где выгоднее всего заправиться во вторник, 14 октября, разузнал «Клопс».
Стоимость топлива на АЗС сильно разнится.
- На «Лукойле» бензин марки АИ-92 продаётся за 64,61 ₽/л,
- на «Р&Н-Ойл» — 68,99 ₽/л,
- на «Сургутнефтегазе» и «Балтнефти» — по 64,30 ₽/л.
Стоимость 95-го тоже разная. Дешевле всего на «Сургутнефтегазе» (68,10 ₽/л), дороже — на «Р&Н-Ойл»: 73,49 рубля за литр. Бензин на этой заправке практически сравнялся по цене с дизельным топливом. Самая доступная солярка — у «Балтнефти» и «Сургутнефтегаза» — 73 рубля за литр, дороже на «Лукойле» — 74,95 ₽/л.
Читатели сообщают, что некоторые АЗС фиксируют цены. Например, на «Сургутнефтегазе» они не менялись с 4 октября.