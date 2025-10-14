Лётчик-испытатель оценил самолет МС-21, изготовленный на авиазаводе в Иркутске

Летчик-испытатель оценил управление МС-21, изготовленного на авиазаводе в Иркутске. По словам Героя России Олега Мутовина, самолет демонстрирует хорошую управляемость и комфорт в пилотировании. Это стало возможным благодаря передовой электродистанционной системе управления и применению отечественных технологий. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации.