Лётчик-испытатель оценил самолет МС-21, изготовленный на авиазаводе в Иркутске

Новая версия МС-21 полностью оснащена отечественными системами.

Источник: телеграм-канал ПАО "ОАК"

Летчик-испытатель оценил управление МС-21, изготовленного на авиазаводе в Иркутске. По словам Героя России Олега Мутовина, самолет демонстрирует хорошую управляемость и комфорт в пилотировании. Это стало возможным благодаря передовой электродистанционной системе управления и применению отечественных технологий. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

— Первое ощущение от ручного пилотирования МС-21 — как от Су-27 с полной заправкой, — подчеркнул опытный летчик-испытатель.

Ручное пилотирование гражданских и военных самолетов имеет много общего, но существенные отличия касаются организации и правил полетов.

Новая версия МС-21 полностью оснащена отечественными системами. Проверки систем включают в себя воздействие вибраций, температурных перепадов и оценку работы в полете.