Жители Ростова выберут маршрут скоростного трамвая от Малиновского

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал документ о проведении публичных обсуждений по планировке территории под линию скоростного трамвая от ул. Малиновского до пл. Мичурина. Мероприятие станет первым этапом привлечения жителей к реализации транспортного проекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.