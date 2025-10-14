Жители Ростова выберут маршрут скоростного трамвая от Малиновского

По информации ведомства, на данный момент рельсы проложены только западнее ул. Малиновского, контактная сеть отсутствует. Представители проекта сообщили, что готовится и согласовывается дополнительное соглашение к действующей концессии.
«Этот процесс требует тщательной проработки и согласования с областными властями и концедентом. Окончательные решения по продолжению строительства примут после завершения всех процедур», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что год назад губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил строительство скоростного трамвая, мотивировав это необходимостью изменения проекта. Через двенадцать месяцев власти объявили голосование за выбор трассы маршрута.