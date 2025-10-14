Не более 20 литров на машину: в Киренском районе ограничили продажу бензина

ИРКУТСК, 14 октября. IrkutskMedia. Топливный кризис, обрушившийся на Россию, коснулся многих регионов. В Иркутской области наибольшие проблемы испытывают северные районы региона. Самыми первыми с трудностями столкнулись жители Бодайбо, где были введены ограничения на продажу топлива. Сегодня поступает тревожная информация о дефиците бензина уже из Киренского района. Как рассказал кор. агентства мэр района Киррилл Свистелин, на заправочных станциях введены ограничения на продажу бензина для личного транспорта. Топливо отпускается не более 20 литров в одну машину.
«Мы подали заявку на поставку 90 тонн топлива. Вчера нам поставщик выделил 15 тонн бензина, которые закончились за 2,5 часа. Еще 15 тонн топлива обещают выделить завтра.», — рассказал Кирилл Свистелин.
Спецслужбы и общественный транспорт снабжаются бензином в полном объёме.
По словам Кирилла Свистелина, в районе все заправочные станции частные, бензин на них доставляется от одного поставщика.
Чтобы проблема с дефицитом топлива решилась, необходимо увеличить лимиты поставляемого в район бензина, считает Кирилл Свистелин. Над решением проблемы власти Киренского района работают совместно с поставщиком топлива и с министерством экономики Иркутской области.
Ранее агенство сообщало, что в Бодайбо введены ограничения на продажу бензина. Топливо отпускается в объёме не более 50 литров на одну машину. Мэрия сообщила, что собственник перевалочной топливной базы предпринял все необходимые действия для скорейшего освобождения железнодорожных путей, требуемых для слива топлива, предназначенного для Бодайбо.
Напомним, что непростая ситуация на топливном рынке продолжает наблюдаться в России. Росстат поделился новой статистикой — с 30 сентября по 6 октября бензин подорожал в 75 субъектах страны. При этом больше всего стоимость увеличилась в Чеченской Республике — на 6,3%, где литр 92-го стоит 71,30 рублей, а 95-го — 78,10 рублей. Депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».