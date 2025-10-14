Новосибирские власти заявили, что контролируют ситуацию с бензином

Со ссылкой на управление ФАС по Новосибирской области сообщается, что проводится еженедельный мониторинг остатков топлива в регионе, а также ежедневный анализ розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях. По результатам мониторинга, отмечают власти, «остатки топлива на автозаправочных станциях имеются, и объемы остатков не уменьшаются».