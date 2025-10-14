Волгоградский цирк может открыться уже к новогодним праздникам

В Волгограде уже в конце этого года планируют открыть после масштабной реконструкции здание госцирка. Накануне директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовят к приемке и сдаче в эксплуатацию. И что он будет высокотехнологичной площадкой для проведения мероприятий мирового уровня. Что происходит внутри, вчера посмотрел депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков. Своими впечатлениями политик поделился в своем телеграм-канале.
«Строители привели в порядок технические помещения и места размещения животных, возвели дополнительные строения для содержания питомцев и обслуживания цирка. Внутри до неузнаваемости обновился главный холл, где будет работать развлекательная зона и современное кафе. Для гостей цирка в два раза увеличено число санузлов, что позволит избежать очередей во время антракта», — рассказал Волоцков, который посетил цирк вместе федеральным руководством и генподрядиком.
И хотя в Росгосцирке дату открытия пока не называют, по словам депутата, все надеются, что это произойдет накануне Нового года.
«Первых гостей Волгоградский цирк готов принять уже в Новогодние праздники, если оперативно пройдут процедуры по вводу объекта в эксплуатацию и будут получены все согласования», — заявил по итогам рабочей поездки Алексей Волоцков.
Напомним, капитальный ремонт в цирке Волгограда проходит впервые почти за 60 лет. Много лет на его состояние жаловались и зрители, и власти.