Волгоградский цирк может открыться уже к новогодним праздникам

В Волгограде уже в конце этого года планируют открыть после масштабной реконструкции здание госцирка. Накануне директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовят к приемке и сдаче в эксплуатацию. И что он будет высокотехнологичной площадкой для проведения мероприятий мирового уровня. Что происходит внутри, вчера посмотрел депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков. Своими впечатлениями политик поделился в своем телеграм-канале.