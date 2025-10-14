Воронежцы пожаловались на химический запах от предприятия в пригороде

Жители сел, расположенных в окрестностях индустриального парка «Масловский», пожаловались на химический запах, который распространяется с промышленной площадки одного из предприятий. Кроме того, 10 октября люди заметили столб огня из трубы завода.
В министерстве природных ресурсов и экологии области сообщили, что сотрудники отдела государственного экологического надзора выехали на место происшествия, а также сообщили о происшествии в ГУ МЧС по Воронежской области. Однако никаких следов горения или задымления на предприятии не обнаружили.
Давая разъяснения проверяющим, представители компании объяснили факт возгорания внештатной ситуацией при прочистке оборудования, которая была оперативно устранена.
Представители лаборатории отобрали пробы воздуха, но превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в нем не выявили. Тем не менее, после жалоб местных жителей в ведомстве пообещали выяснить причину удушающего запаха.
В Минприроды добавили, что про результатам проверки выяснили, что производственная площадка DOORHAN, расположенная в индустриальном парке «Масловский» не поставлена на учет объектов негативного воздействия. Компании объявили предостережение.