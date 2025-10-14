Воронежцы пожаловались на химический запах от предприятия в пригороде

В министерстве природных ресурсов и экологии области сообщили, что сотрудники отдела государственного экологического надзора выехали на место происшествия, а также сообщили о происшествии в ГУ МЧС по Воронежской области. Однако никаких следов горения или задымления на предприятии не обнаружили.