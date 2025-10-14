В Свердловской области средние предлагаемые зарплаты в индустрии красоты выросли на 24%

Лидерами по приросту зарплат стали массажисты, которым работодатели готовы платить в среднем 77 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались мастера ногтевого сервиса (70,4 тысячи рублей; +10%).
Эксперты подчеркнули, что фактический заработок парикмахеров, барберов, мастеров ногтевого сервиса и других специалистов бьюти-индустрии зависит от количества клиентов, объема работы и чаевых.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Свердловской области составила 87,1 тысячи рублей, снизившись почти на 7 тысяч за месяц. При этом в Екатеринбурге она достигла 100 тысяч рублей, увеличившись на 17% за год.