В Свердловской области средние предлагаемые зарплаты в индустрии красоты выросли на 24%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 октября, УралПолит.Ru. По итогам третьего квартала 2025 года средние предлагаемые зарплаты в индустрии красоты на Среднем Урале достигли 84,7 тысячи рублей в месяц, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы», «Авито Услуг» и «Улыбки радуги».