Старинный «Дом Фирюпкина» отреставрируют в Воронеже

«Дом Фирюпкина» является объектом архитектуры регионального значения. Здание было воздвигнуто в 1914—1915 годах по заказу крестьянина-предпринимателя Константина Фирюпкина. Особняк выполнили в стиле модерн, одним из самых запоминающихся элементов здания стало окно, украшенное так называемым люксферами, то есть стеклоблоками. Дом неплохо сохранился во время Великой Отечественной войны, здание долгое время было жилым, собственников квартир переселили лишь в 2021 году, а год назад здание было продано за один рубль новому хозяину.