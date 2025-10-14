УФАС продолжает расследование дела о повышении тарифов на проезд в Краснодаре

Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для возбуждения дела стали материалы прокуратуры Центрального округа Краснодара от 8 ноября 2024 года, где рассматривалась обоснованность повышения стоимости проезда. Согласно данным надзорного ведомства, КТТУ осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на девяти городских маршрутах: № 2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55.
В постановлении администрации Краснодара № 7855 от 5 декабря 2024 года повышение цен объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, необходимостью обновления подвижного состава и строительством производственных баз. Также учитывалось приведение зарплаты сотрудников предприятия к среднему уровню по городу.
Однако, по данным Росстата, тариф в Краснодаре оказался выше, чем в ряде других регионов. КТТУ не представило документы, подтверждающие экономическую целесообразность роста стоимости. В действиях перевозчика усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10 «О защите конкуренции» 135-ФЗ).
Изначально заседание по делу было назначено на 27 марта 2025 года, затем перенесено на 24 сентября. Окончательное решение пока не принято.