УФАС продолжает расследование дела о повышении тарифов на проезд в Краснодаре

В постановлении администрации Краснодара № 7855 от 5 декабря 2024 года повышение цен объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, необходимостью обновления подвижного состава и строительством производственных баз. Также учитывалось приведение зарплаты сотрудников предприятия к среднему уровню по городу.