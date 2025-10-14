Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан — Минэнерго

За январь-сентябрь 2025 года Россия поставила через Казахстан 7,5 млн тонн нефти.
В Минэнерго уточнили данные по итогам 2024 года — транзит российской нефти в Узбекистан через республику составил 225 тысяч тонн, а в Китай — 9,9 млн тонн.
АЛМАТЫ, 14 окт — Sputnik. Казахстан готов обеспечить транзит российской нефти в Узбекистан, если появится заявка, заявили в Минэнерго.
