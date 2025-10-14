Из-за дождей аграрии Татарстана потеряли 300 тонн урожая

В этом году аграрии Татарстана столкнулись с непредвиденными трудностями из-за погодных условий. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге сообщил, что из-за дождей было недополучено 300 тонн зерна.
Министр отметил, что дожди не нанесли прямого ущерба, но привели к недобору урожая, поскольку не удалось собрать запланированное количество зерна. Тем не менее, дожди положительно повлияли на рост сахарной свеклы и сев озимых культур.
Зяббаров также подчеркнул, что погодные условия ухудшили качество собранного зерна. Из-за дождей класс зерна снизился. Несмотря на использование удобрений и средств защиты растений, пришлось ориентироваться на четвертый класс.
Напомним, в Татарстане под сельское хозяйство отведено 4,6 тысяч гектаров земли. Это 68% от всей территории республики.