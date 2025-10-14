В Ялте готовят проект благоустройства второй очереди Горсада

На этом работы не закончатся. Администрация анонсировала разработку проекта второго этапа благоустройства, который затронет улицы Чехова и Морскую, а также Черноморский переулок. В рамках этого проекта планируется не только ремонт дорожного покрытия и укладка тротуарной плитки, но и сделать историческую часть города более открытой. В частности, внимание уделят озеленению и освещению.