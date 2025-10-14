В Ялте готовят проект благоустройства второй очереди Горсада

В Ялте разрабатывается проект второй очереди благоустройства сквера «Горсад», который охватит частично улицы Чехова и Морскую, а также переулок Черноморский, сообщили в городской администрации.
Половина работ по капитальному ремонту сквера завершена. Подрядчик строго соблюдает график. Основные строительные работы и укладку плитки планируется завершить до 1 ноября. После этого начнется установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, светильников и других элементов.
На этом работы не закончатся. Администрация анонсировала разработку проекта второго этапа благоустройства, который затронет улицы Чехова и Морскую, а также Черноморский переулок. В рамках этого проекта планируется не только ремонт дорожного покрытия и укладка тротуарной плитки, но и сделать историческую часть города более открытой. В частности, внимание уделят озеленению и освещению.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первый этап обойдется примерно в 127 миллионов рублей.