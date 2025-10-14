Льготную аренду жилья предложили ввести для молодых семей в Нижегородской области

Инициативу озвучили в ходе молодежного нормотворческого конгресса, который прошел в Нижнем Новгороде 13 октября. На мероприятии было озвучено более 60 законодательных проектов.
Проблему обеспеченности жильем молодых семей озвучил студент ННГУ имени Лобачевского Степан Белецкий. Он предложил разработать систему льготной аренды, так как сам столкнулся со сложностями.
Автор планирует доработать проект с учетом полученных во время обсуждения инициативы рекомендаций.
