Льготную аренду жилья предложили ввести для молодых семей в Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Инициативу озвучили в ходе молодежного нормотворческого конгресса, который прошел в Нижнем Новгороде 13 октября. На мероприятии было озвучено более 60 законодательных проектов.

Проблему обеспеченности жильем молодых семей озвучил студент ННГУ имени Лобачевского Степан Белецкий. Он предложил разработать систему льготной аренды, так как сам столкнулся со сложностями.

Автор планирует доработать проект с учетом полученных во время обсуждения инициативы рекомендаций.

Напомним, стипендии нижегородских студентов хватит на общежитие, проезд и связь.