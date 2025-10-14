Ричмонд
СМИ: Британия сняла 33-летнее эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Великобритания объявила об отмене эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан. Соответствующее заявление 13 октября было размещено на сайте Стивена Даути, государственного министра Великобритании по делам Европы и Северной Америки.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в продвижении мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование, лежащее в основе рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия и боеприпасов всем силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность.

заявление Стивена Даути

Кроме того, среди причин решения Даути назвал роспуск Минской группы ОБСЕ, пишет издание News.am.

В знак признания прогресса Армении и Азербайджана Британия решила повысить свои двусторонние отношения с каждой из стран до уровня стратегического партнерства. Такая форма сотрудничества будет подкреплена ежегодными встречами на уровне министров для рассмотрения достигнутого прогресса, говорится в заявлении Даути.

Снятие эмбарго, по его словам, позволит Армении и Азербайджану поддерживать усилия по «защите суверенитета и территориальной целостности».

Однако в заявлении подчеркивается, что заявки на получение экспортных и торговых лицензий на продажу вооружений для Армении и Азербайджана будут по-прежнему оцениваться «в каждом конкретном случае в соответствии с надежными стратегическими критериями лицензирования экспорта Великобритании».

Отмечается, что этот подход предполагает индивидуальную проверку каждой сделки с учетом установленных правил и процедур.

