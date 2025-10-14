СМИ: Британия сняла 33-летнее эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в продвижении мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование, лежащее в основе рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия и боеприпасов всем силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность.
В знак признания прогресса Армении и Азербайджана Британия решила повысить свои двусторонние отношения с каждой из стран до уровня стратегического партнерства. Такая форма сотрудничества будет подкреплена ежегодными встречами на уровне министров для рассмотрения достигнутого прогресса, говорится в заявлении Даути.
Снятие эмбарго, по его словам, позволит Армении и Азербайджану поддерживать усилия по «защите суверенитета и территориальной целостности».
Отмечается, что этот подход предполагает индивидуальную проверку каждой сделки с учетом установленных правил и процедур.