СМИ: Британия сняла 33-летнее эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в продвижении мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование, лежащее в основе рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия и боеприпасов всем силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность.