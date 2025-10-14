«50% от аварийности». Как сейчас выглядит дом на Большой Зелениной, который обрушился год назад

Собственники жилья в доме на Большой Зелениной, живущие сейчас по другим адресам, испытывают стойкое недоверие к тому, что происходит. Те из них, чьи квартиры сохранились после обрушения, приходят осматривать их состояние и состояние парадных. Осенью люди обратили внимание на поврежденные трубы, щели и трещины в полу. Возникло предположение, что это может быть связано с работами ФКР или других организаций. Руководство фонда заверяет, что дело в другом.