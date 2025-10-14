«50% от аварийности». Как сейчас выглядит дом на Большой Зелениной, который обрушился год назад

Кто и за чей счет ремонтирует.
Дом на Большой Зелениной, 1/44, обрушился в августе 2024 года, во время работ по капитальному ремонту. СК немедленно возбудил уголовное дело по первой части статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба». Обвинение было предъявлено гендиректору компании-подрядчика ООО «СтройПроект» Александру Костылеву.
Впоследствии вице-губернатор Евгений Разумишкин отмечал, что правительство города сделало определенные выводы после обрушения дома на Большой Зелениной. В частности, он подчеркнул, что необходимо более серьезно контролировать действия подрядчиков, проводить тщательный мониторинг состояния домов с признаками частичной аварийности, всегда актуализировать старые проекты ремонта.
После экспертиз, которые были проведены уже после обрушения, злополучный дом не признали аварийным. Были установлены признаки лишь частичной аварийности. В этом статусе здание остается и сейчас.
«Аварийность у нас только частичная — в зонах обрушения и частично еще и в других зонах, которые не касаются совершенно обрушения, которое случилось в 2024 году», — отметил в разговоре с журналистами 14 октября исполняющий обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта (ФКР) Леонид Вишневский.
Сразу после обрушения в доме провели контраварийные работы, а после обследования конструкций начались работы по ремонту и восстановлению здания силами ФКР.
По данным сайта ФКР и системы ЕИС «Закупки», на сегодня действуют два контракта на капремонт дома. Один из них был заключен с ООО «СтройПроект» еще в феврале 2024 года, то есть до обрушения. Согласно карточке закупки, работы по нему не оплачивались. Стоимость контракта составляет 144,5 млн рублей.
Второй контракт заключен с ООО «Строительные решения» в марте 2024-го, тоже до обрушения. Его стоимость — 80,3 млн рублей.
В карточке дома на сайте ФКР есть также строка с нулевым значением стоимости работ по ремонту. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе фонда, часть ремонтных работ подрядчик выполняет за собственный счет.
Таким образом, общая стоимость работ оценивается в 224,8 млн рублей, но стоимость реальная, с учетом вложений подрядчика, вероятно, больше.
По данным ЕИС «Закупки», оба контракта находятся на стадии «Исполнение», работы не разделены на этапы, поэтому могут быть приняты и оплачены в каждом случае только разом.
Для ООО «СтройПроект», которое следствие заподозрило в нарушении правил безопасности при проведении работ, ФКР был основным партнером — следует из данных системы СПАРК. Именно договоры с Фондом капремонта составили 71% от всех контрактов компании. Так, в 2024 году ФКР и «Стройпроект» заключили, по данным СПАРК, 12 договоров. В 2025-м — еще 9.
Для ООО «Строительные решения» ФКР — тоже крупнейший заказчик. Договоры с ним — это 61% от общего числа контрактов. В 2024-м году были заключены два таких контракта, в 2025-м — еще три.
На проектирование был также заключен не один контракт. В 2023-м документацию начала разрабатывать компания ООО «Эксперт-проект». По данным ЕИС «Закупки», стоимость соглашения составила 889,9 тыс. рублей. Контракт до сих пор значится на стадии «Исполнение».
После этого, по данным сайта ФКР, был заключен еще один договор на проектирование стоимостью 409,3 тыс. рублей. Исполнитель не указан.
А безопасно ли возвращаться в дом?
Собственники жилья в доме на Большой Зелениной, живущие сейчас по другим адресам, испытывают стойкое недоверие к тому, что происходит. Те из них, чьи квартиры сохранились после обрушения, приходят осматривать их состояние и состояние парадных. Осенью люди обратили внимание на поврежденные трубы, щели и трещины в полу. Возникло предположение, что это может быть связано с работами ФКР или других организаций. Руководство фонда заверяет, что дело в другом.
«Система отопления, как мы видим, капитальный ремонт не проходила. Соответственно, это старые чугунные радиаторы, старые трубы. При аварийном отключении в прошлом году все необходимые мероприятия были проведены. Но все-таки, конечно, дом стоял всю зиму без отопления. И, конечно, в части, не во всем доме, в части здания произошла разморозка систем отопления», — рассказал журналистам глава ФКР Леонид Вишневский.
ФКР обязуется заменить все поврежденные батареи и обеспечить подключение сохранившейся части здания к отоплению до 20 октября. Это необходимо, чтобы в доме не распространялась плесень и сырость. Рабочие должны будут проконтролировать наличие окон и дверей, их исправное и закрытое состояние в той части, где подключат тепло.
Собственники жилья также указывают на то, что среди поврежденных батарей были и новые чугунные, установленные по заявкам, поэтому веры в то, что они разрушились сами, у них нет. Как минимум на одном из этажей в парадной собственники заметили замену чугунной батареи на современный стальной радиатор, который производит субъективное впечатление не нового.
В целом все несколько месяцев после обрушения люди делятся страхом возвращаться в дом. Будет ли он после ремонта надежным?
Вице-губернатор Евгений Разумишкин подчеркивает, что всё должно быть нормально, поскольку проектная документация прошла необходимую экспертизу. Перед заселением жителей здание обещают тщательно проверить, в том числе не аварийную его часть.
Обязательно, обязательно. После проведения работ мы еще раз с экспертами всё проверим. И в процессе работ. Потому что действительно объект сложный. Здесь, знаете, как в той самой нашей любимой пословице: лучше один раз отрезать, но перед этим семь раз проверить.
Он подчеркнул, что в 2025 году тёплый контур всего дома должен быть закрыт. Это стены, кровля, окна и двери. Среди первоочередных задач также подключение ко всем инженерным системам, включая отопление.
«Все остальные внутренние работы должны быть завершены за первый квартал 2026 года, и мы предполагаем, что после первого квартала уже можно будет говорить о том, чтобы в ту часть, которую не затронули преобразования, можно будет заселить жителей», — отметил Разумишкин.
Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» он в общем виде говорил, что работы планируется завершить в первом квартале 2026-го, а во втором начнется заселение жителей.
Часть дома, которую реконструируют, будет заселена позднее сохранившейся. Понадобится время на её отделку и другие работы.
«Я думаю, что в январе-феврале мы уже начнем делать отделку в зоне обрушения, также параллельно будем уже приглашать жителей в сохранившуюся часть для того, чтобы посмотреть, как у них в квартире. Может быть, какие-то тоже мелочи, после зимы, может быть, уплотнения какие-то…», — пояснил руководитель ФКР Леонид Вишневский.
Все работы планируют завершить в 2026 году.
Что сделано.
Во время осмотра дома ФКР отчитался об уже проделанных работах. К 14 октября рабочие выполнили:
монтаж центральной капитальной стены до уровня пола четвертого этажа.
монтаж перекрытий между первым и вторым, вторым и третьим этажами;
установку армпояса на уровне четвертого этажа;
переборку капитальной дворовой стены, замену кирпичной кладки, устройство металлических обойм.
По данным ГИС ЖКХ, в доме шесть надземных этажей и один подземный.
Сейчас рабочие занимаются усилением капитальной стены фасада, вычинкой и заменой кирпичной кладки, усилением металлическими обоймами, установкой разрузочных балок.
Монтаж кровли планируют начать 1 декабря 2025-го.
«Там, где необходимы укрепительные работы, они будут сделаны или уже сделаны. В необрушившейся части, как говорят эксперты, укреплять не надо. Все необходимые другие работы будут сделаны. И они делаются», — отметил Евгений Разумишкин.
ФКР оценивает динамику работ как положительную, хотя очевидно, что многое еще предстоит сделать.
«Сейчас можно сказать, что сделано 50% от аварийности, которая у нас присутствовала по площади… Как мы видим визуально, по всем конструкциям, 50%», — сказал журналистам глава ФКР Леонид Вишневский.
Во время осмотра рабочие продемонстрировали восстановленную стену и частично восстановленные перекрытия, а также внутренний двор дома с еще зияющими окнами и сохранившейся шахтой лифта.
За ограждением, в стороне, на пешеходном островке на пересечении улицы Рыбацкой и Малого проспекта Петроградской стороны, с утра собирались собственники жилья в доме на Большой Зелениной. Несмотря на мелкий дождь, который то начинался, то утихал, они наблюдали со стороны за чиновниками и журналистами, готовые высказать свое беспокойство и возмущение.
Дом на Большой Зелениной, 1/44 был построен в 1902 году. До обрушения его не ремонтировали целиком ни разу.
Ранее «Фонтанка» рассказывала историю петербурженки, которая купила в ипотеку и обустроила студию в доме на Большой Зелениной незадолго до обрушения.